СберЛизинг поставит АО «СПОПАТ» 30 автобусов

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Поездки на городском общественном транспорте в Сургуте станут более комфортными. Администрация муниципалитета при содействии Сбера обеспечит жителей новыми рейсовыми автобусами. СберЛизинг поставит городскому перевозчику АО «СПОПАТ» 30 автобусов производства Ликинского автобусного завода.

Это низкопольные 9,5-метровые автобусы вместимостью до 75 пассажиров. В салоне предусмотрены от 19 до 23 посадочных мест и зона для пассажира в инвалидной коляске. Автобусы планируется поставить в Сургут до февраля 2024 года.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Поддерживая обновление автопарка городской техники, вместе с властями города мы стремимся создать современную, удобную и эффективную транспортную систему, отвечающую потребностям жителей Сургута. Развитие территорий, инфраструктуры, городской среды — одно из приоритетных направлений деятельности Сбера».

Андрей Филатов, глава города Сургута:



«30 автобусов получит город по соглашению со Сбербанком (лизинг). По решению, принятому совместно с депутатами, поставки ещё 10 автобусов ждём в январе-феврале 2024 года. Это усилит существующую маршрутную сеть. Которая после обновления позволила включить в городскую транспортную схему ещё пять крупных микрорайонов, увеличить объём пассажироперевозок – с 1,5 млн в прошлом году до 2 млн поездок в 2023-м».

Антон Вольф, директор Уральского регионального филиала СберЛизинга:

«Обновление парков общественного транспорта – одна из задач, которая ставится властями большинства регионов России. Для нас очень важно и ценно, что СберЛизинг принимает непосредственное участие в ее реализации, являясь надежным поставщиком удобного и современного транспорта. Новые автобусы обеспечат пассажирам повышенный уровень комфорта при поездках по Сургуту».

Erid: Kra23cSqK

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