К 2030 году доля проектов КРТ в общем объеме строительства в России может достигнуть 25%

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К 2030 году доля проектов комплексного развития территорий (КРТ) в общем объеме строительства в России может достигнуть 25%, сейчас она составляет порядка 3%. Такой прогноз дала Светлана Назарова, управляющий директор-начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка в рамках панельной дискуссии, организованной Сбером на международном строительном форуме и выставке «100+ TechnoBuild». Она отметила, что КРТ – это новый тренд в строительной отрасли.

Модератор мероприятия, президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников сообщил, что на данный момент в России по КРТ заключено 309 договоров, общая перспективная площадь застройки составляет 106 млн кв. метров. В Свердловской области уже проведено 6 аукционов по КРТ. Заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов рассказал, что на 2024 год у администрации в проработке порядка 10 проектов КРТ по жилой застройке и 1 проект — по нежилой.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка подчеркнул, что КРТ является инструментом для обновления и модернизации городов. «Сбер готов участвовать в реализации таких масштабных проектов на территории всего Урала. Сейчас в процессе реализации находится 3 сделки в Екатеринбурге, в рамках которых общая площадь будущего жилья составит 200 тыс. квадратных метров. Кроме этого, Уральский банк принял еще 7 решений по финансированию КРТ на 1,1 млн кв. м будущего жилья», — заявил Владислав Шиленко.

Светлана Назарова, управляющий директор-начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка:

«Сбер готов быть партнером девелоперов при реализации проектов КРТ на всем жизненном цикле проекта - начиная от предоставления кредита или банковской гарантии на участие в торгах, заканчивая финансированием строительства. Сбер сейчас предлагает новое решение — кредит на финансирование расселения в рамках КРТ при наличии соответствующего решения органов власти. Мы считаем, что КРТ – это новый тренд, и готовы совместно с нашими партнерами – девелоперами жилья развивать это направление дальше».

В ходе панельной сессии представители банка, органов власти и застройщиков также обменялись практическими кейсами, обсудили вопросы законодательного регулирования и привлечения финансирования.

Erid: Kra23a5n4

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