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​Лучшие бизнес-проекты школьников и студентов выбрали в Екатеринбурге на демо-дне Сбера

В Екатеринбурге состоялся региональный демо-день акселерационных программ Сбера

​Лучшие бизнес-проекты школьников и студентов выбрали в Екатеринбурге на демо-дне Сбера
Фото: Сбер

ERID:Kra23oQLs

В Екатеринбурге состоялся региональный демо-день акселерационных программ Сбера для школьников и для студентов. На нем свои технологические стартапы представили 11 команд-финалистов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени, Уфы, Челябинска и Шадринска. Участники презентовали бизнес-проекты на темы, связанные с промышленностью, туризмом, культурой, медициной и т.д. Победители получили по 100 тысяч рублей. Выигранную сумму они могут потратить на проведение дальнейшей работы над своими стартапами. Мероприятие прошло на площадке технологического хаба Сбербанка.

Акселератор Сбера помогает подросткам получить базовые знания о технологическом предпринимательстве и создать собственный стартап «с нуля». Акселерация проводится в два этапа общей продолжительностью шесть месяцев. Первый этап состоит из онлайн-лекций и практических заданий по темам генерации идей, проверки гипотез, инструментов для создания и монетизации цифровых продуктов. На втором этапе участники объединяются в команды и работают с персональным наставником, чтобы превратить идею в реальный бизнес-проект. По итогам работы лучшие команды презентуют свои проекты на региональном этапе.

В этом году через молодежные акселераторы Сбера на территории УрФО и Республики Башкортостан прошли более двух тысяч человек. Средний возраст участников — 16-18 лет, самому молодому из них — 13 лет.

Среди школьных команд победу одержала команда «LamoCode». Ребята представили проект, который позволит сделать бизнес-аналитику проще, быстрее и сэкономить бюджет компании. Суть проекта заключается в автоматизации процесса транспортировки данных большого объема (ETL) с помощью кода, который не требует обширных знаний в области программирования (low-code). Среди студенческих акселераторов победила команда «Протезиум» с проектом бионического протеза пальца с обратной связью. Это значит, что протез пальца будет способен передавать сигналы со своих сенсоров человеку и сможет повысить качество его жизни.

Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли директор ИРИТ-РТФ УрФУ Илья Обабков, замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Кисеев, замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин, региональный директор блока Технологии Сбера в Екатеринбурге Василий Тюменцев, а также представители администрации Екатеринбурга и крупных компаний региона.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Проведение и поддержка молодежных акселераторов — важное направление в работе Сбера. На протяжении последних трех лет мы активно развиваем молодежное технологическое предпринимательство: за это время в акселерационных программах приняло участие около 6,5 тысячи человек. Интерес к нашему проекту со стороны школьников и студентов говорит о том, что у ребят есть прорывные идеи, способные обогатить российский рынок нестандартными решениями и технологиями. Мы готовы поддержать подобные инициативы и помочь в формировании комфортной среды для развития талантливой молодежи».

Напомним, что прием заявок на участие в новом сезоне студенческого и школьного акселераторов Сбера уже открыт. Участие в программах бесплатное, подать заявку можно до 1 ноября 2023 года.

ERID:Kra23oQLs
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ООО «РИА «ТРИО»


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Сегодня в 15:49, просмотров: 157, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL реклама на siapress.ru 
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