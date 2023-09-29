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Каждый третий ребёнок делает спонтанные покупки, а каждый четвёртый тратит карманные деньги на фастфуд. Таковы результаты опроса родителей, который провели СберНПФ и образовательная компания Maximum Education. Исследование проходило в августе 2023 года среди 1,2 тыс. россиян из всех федеральных округов, у которых есть дети от 6 до 18 лет.

Во время опроса родители рассказали, какие финансовые привычки подрастающего поколения вызывают у них наибольшее беспокойство. Самой распространённой трудностью родители считают импульсивные траты — их, по словам респондентов, совершает каждый третий (32%) юный потребитель.

Около четверти опрошенных родителей (23%) рассказали, что их дети слишком часто покупают вредную еду. 14% респондентов считают, что их сыновьям и дочерям сложно контролировать расходы, поэтому деньги у них быстро заканчиваются. Столько же родителей (14%) полагают, что их ребёнок не знает цены деньгам.

13% взрослых участников опроса рассказали, что их детям сложно копить, потому что не хватает терпения. А 4% родителей признались, что их ребёнок часто теряет наличные деньги.

Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ:

«Склонность к импульсивным покупкам может быть свойственна не только детям, но и взрослым. В июне СберНПФ опросил респондентов старше 18 лет и выяснил: почти половине респондентов (46%) сложно откладывать деньги. А 27% опрошенных сказали, что совершают спонтанные покупки. Если у человека есть трудности с накоплением, он может воспользоваться автопополнением. Удобную опцию можно подключить к разным инструментам — от вклада до индивидуального пенсионного плана. А ограничить импульсивные покупки помогут регулярный анализ и оптимизация расходов, а также рациональный подход к финансам. Прививать такие привычки лучше с самого детства».

Михаил Мягков, генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education:

«Результаты исследования лишний раз подтверждают, что тренд на повышение уровня финансовой грамотности среди детей — это необходимость. Положительной тенденцией является то, что основы финансовой грамотности введены в школах. Понимание ценности денег и умение правильно распределять средства — это то, что следует прививать ребенку с раннего возраста, поскольку эти знания окажутся в дальнейшем одними из самых полезных. При этом эти знания ребенок должен получать как в школе, так и в семье».

Erid: Kra23q4ga

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