13 первых POS-терминалов появились торговых сетях в Сургуте

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Сбербанк начал устанавливать в Югре POS-терминалы, принимающие оплату не только по картам и QR, но и по биометрии. 13 первых терминалов появились торговых сетях в Сургуте. Теперь оплатить покупки с помощью новой технологии можно в магазинах группы компаний «Светофор».

Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам Сбера. Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих покупок потребуется ввести код.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Оплата с использованием биометрии — это удобный и быстрый способ расчетов, уверен, что он быстро наберет популярность среди жителей Югры. Сбер, в свою очередь, продолжит расширять сеть терминалов с этой технологией как в региональных, так и в федеральных торговых сетях на территории региона».

Erid: Kra23tRsw

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