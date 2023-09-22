Регистрация на VII конференцию об образовании и развитии человека в настоящем и будущем открыта

СберУниверситет объявляет об открытии регистрации на VII конференцию об образовании и развитии человека в настоящем и будущем «Больше чем обучение», которая состоится 20 октября 2023 года. Мероприятие будет проводиться в уникальном смешанном формате, предоставляя участникам возможность выбора между онлайн и очным участием в кампусе СберУниверситета. Онлайн-трансляция сессий конференции будет доступна бесплатно для всех желающих.

Главная конференция года будет посвящена вопросам эффективного взаимодействия человека с технологиями будущего. Эксперты конференции обсудят, как в условиях технологического прогресса сохранить мыслительные и креативные способности, чему и как учить, чтобы стать человеком будущего уже сегодня, а также как технологии меняют сферу образования в целом и сделаем ли мы скачок благодаря развитию ИИ и нейросетей?

Откроет конференцию и первую панельную дискуссию Герман Греф, президент, Председатель Правления Сбербанка. О том, как гармонично объединить потенциал естественного и искусственного интеллектов и как не допустить интеллектуальной деградации пойдёт разговор с Александром Аузаном, деканом экономического факультета МГУ им. Ломоносова, Александром Капланом, психофизиологом, профессором биофака МГУ имени М. В. Ломоносова и писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко.

Программа конференции выстроена в логике трех тематических треков, каждый из которых будет представлен интерактивными сессиями и панельными дискуссиями: треки о технологиях, о человеке в мире технологий и о методологии разработки эффективного обучения.

Мероприятие объединит руководителей крупнейших российских компаний, ректоров и представителей ведущих вузов, корпоративных университетов и бизнес-школ мира, экспертов в сфере образования, профессионалов EdTech-сообщества.

Участники очного формата конференции по предварительной записи смогут получить консультации от методологов СберУниверситета о том, как запустить образовательную программу или улучшить существующую, как понять результативность обучения, как подобрать инструменты для образовательных задач и другие вопросы.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

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