С 2022 по 2023 год более 1200 клиентов назначили свою пенсию через личный кабинет на сайте. Все операции можно сделать онлайн: назначить пенсию, заполнить заявление, загрузить документы.

Татьяна Кучерук из Березово в 2007 году стала участником программы «Две пенсии для бюджетников». В прошлом году назначила дополнительную окружную пенсию: «Я пользуюсь личным кабинетом на сайте. Там вся информация доступна и понятна. Вижу все начисления, и есть все нужные мне заявления. Пенсию назначила себе сама, никаких сложностей у меня не возникло, все сделали понятно для клиентов».

Клиенты могут воспользоваться услугами на сайте фонда – hmnpf.ru в любую минуту. Экономьте свое время вместе с Ханты-Мансийским НПФ.

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