В Сургут пришел сервис по доставке еды «Самокат»

Сервис Самокат начал работу в Сургуте. Теперь горожанам доступна бесплатная доставка продуктов, товаров для дома и всего необходимого для комфортного быта от 15 минут.

Курьеры-партнёры Самоката будут привозить товары от 15 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря технологической платформе, с помощью которой удалось автоматизировать многие процессы в дарксторах и за их пределами. Например, система Самоката в режиме реального времени проверяет товарные остатки, отслеживает сроки годности и даёт сигнал о снятии позиции, если они истекают. В пиковые часы система самостоятельно принимает решение о подключении дополнительных курьеров-партнёров для доставки в конкретном районе. В 103 городах России уже действует более 1500 дарксторов.

Жители Сургута могут оформить заказ в приложении или на сайте Самоката. Сервис работает с 8 утра до 11 вечера. В онлайн-магазине больше 2500 разных позиций: продукты, напитки, бытовая химия, косметика и другие товары. Среди них более 1000 товаров собственной торговой марки Самоката. Доставка всегда бесплатная.

«Мы стремимся помогать людям и берём рутину на себя. Самокат дарит свободное время для любимых занятий, отдыха и общения с близкими. Рады начать работу в Сургуте. Надеемся, что горожане оценят удобство быстрой доставки, а также уникальные продукты собственной торговой марки сервиса», — рассказала Лиза Эмерт, директор по бренду и коммуникациям Самоката.

«В других крупных городах Самокат уже продемонстрировал высокий уровень сервиса, поэтому не сомневаюсь, что и жители Сургута оценят новый сервис на “отлично”. А с подпиской СберПрайм можно будет существенно сэкономить, оплатив до 99% от стоимости покупок в Самокате бонусами СберСпасибо»,— отметил управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп.

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