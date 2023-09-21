Новый спортивный объект для экстремалов появится в Нефтеюганске при участии Сбера

Югорское отделение Сбера профинансировало строительство памп-трека в Нефтеюганске. Это площадки для катания на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах. Специальная трасса оборудована искусственным покрытием, которое защитит детей от травм в случае падения. Памп-трек располагается в 16 микрорайоне, между общеобразовательной школой №7 и Центром национальных культур.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Строительство трюковой площадки для детей и подростков в Нефтеюганске производил наш партнер ООО «Промжилсервис», работы выполнены в полном объеме и в срок. Мы рады, что причастны к созданию нового места отдыха и развлечений для жителей и гостей Нефтеюганска».

Спортивная трасса состоит из модулей разных форм на деревянном каркасе с конструкций контруклона. На площадке предусмотрены ритм-секции и входные группы. В 2022 году проект памп-трека в Нефтеюганске стал победителем онлайн-голосования во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

erid:Kra23n65z

Реклама.ООО "РА"ТРИО"

ИНН 7607016082