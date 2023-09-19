Офис Сбера в Лянторе серьезно обновили

Сбер обновил офис в городе Лянтор Сургутского района. Теперь в отделении по адресу мкр. 1, строение 35/1 новый дизайн, современные комфортные условия обслуживания и линейка дополнительных небанковских услуг, которые помогают решать различные повседневные задачи клиентов.

В офисе можно протестировать умные гаджеты, отправить или получить посылку, примерить одежду. Помимо расширения перечня оказываемых услуг, в офисе проведен косметический ремонт и изменена цветовая гамма – интерьер и мебель выполнены в нейтральных светло-серых тонах. Для обслуживания клиентов в зале размещены 9 рабочих мест сотрудников Сбера.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Все больше офисов в Югре меняются в соответствии с новым форматом Сбера. В этом году отделения банка были обновлены в Нижневартовске и Лангепасе. До конца года планируем открыть еще два модернизированных офиса в Нижневартовске. Клиенты, которые приходят в отделения после ремонта, приятно удивляются новой обстановке и отмечают, что атмосфера в них тоже меняется – становится больше динамики при неизменно высоком уровне сервиса и клиентоориентированности».

Алексей Луценко, глава города Лянтора:

«Сбербанк заботится о нашем завтрашнем дне и уже давно стал не просто банком, а целой экосистемой, которая способна удовлетворить различные потребности наших жителей, а при наличии нового современного офиса - это стало еще проще и доступнее».

erid:Kra247DPp

Реклама.ООО "РА"ТРИО"

ИНН 7607016082