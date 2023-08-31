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​Сбер на 80% увеличил выдачи образовательных кредитов студентам из Югры

С начала 2023 года студенты из Югры оформили в Сбербанке образовательных кредитов на 16 млн рублей

​Сбер на 80% увеличил выдачи образовательных кредитов студентам из Югры
Фото: Сбер

С начала 2023 года студенты из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оформили в Сбербанке образовательных кредитов на 16 млн рублей. Это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года.

Чаще всего образовательные кредиты берут для обучения в Сургутском государственном университете. Далее по популярности идут Сургутский государственный педагогический университет, Югорский государственный университет, Нижневартовский социально-гуманитарный колледж.

Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Образовательные кредиты - это хороший инструмент для всех, кто заботится о будущем и уже сейчас занимается планированием своего профессионального пути. Большая часть процентов по образовательному кредиту погашается за счёт государства, льготный период длится весь срок обучения и ещё девять месяцев после окончания вуза или колледжа. Во время учебы студенту необходимо ежемесячно выплачивать только проценты, сумма которых сопоставима со стоимостью бизнес-ланча в студенческом кафе».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Для оформления кредита не потребуется много времени и сил. Для этого в любое отделение Сбера необходимо подать заявку, предоставив паспорт, договор с учебным заведением и счёт на оплату обучения. Справка о доходе не нужна. Важный момент, если студенту меньше 18 лет, понадобится согласие одного из родителей».

Образовательный кредит — это целевой кредит, для него характерны более низкая процентная ставка, льготные условия по платежам и длительный срок погашения. Такой кредит позволяет оплатить до 100% стоимости высшего и среднего профессионального образования в лицензированных российских вузах и колледжах.

Сейчас общая ставка кредита на учёбу составляет 18,54% годовых, из которых студент заплатит лишь 3%, а оставшиеся 15,54% — государство. Таким образом, если 5-летнее обучение в вузе стоит 500 тысяч рублей, то по условиям кредита ежемесячный платеж в первый год составит 40% от начисленных процентов — порядка 75 рублей в месяц. Второй год — 60% (225 рублей). С третьего года и до конца обучения (плюс 9 месяцев после его окончания) — 100% (896 рублей). Когда льготный период закончится, ежемесячный платёж вырастет, поскольку выпускник начнёт погашать основной долг. Период погашения кредита после окончания вуза составляет 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно.


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