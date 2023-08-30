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​Сбер спрогнозировал исторический рекорд по выдачам ипотеки в августе

Сбер по итогам августа выдаст рекордный объём ипотеки — 144,5 тыс. жилищных кредитов на 503 млрд рублей

​Сбер спрогнозировал исторический рекорд по выдачам ипотеки в августе
Фото: Сбер

Сбер по итогам августа выдаст рекордный объём ипотеки — 144,5 тыс. жилищных кредитов на 503 млрд рублей. По данным Домклик Сбербанка, это исторический рекорд — предыдущий был установлен в июле этого года (тогда объём выдач превысил 386 млрд рублей).

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы прогнозируем, что объём выдач ипотечных кредитов в августе по сравнению с июлем вырастет на 30%. Всего за восемь месяцев этого года, по данным Домклик, Сбер выдаст более 818 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей в объёмах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год».

Также отмечается рекордный спрос на льготные ипотечные программы Сбера. Так, 66,8 тыс. кредитов на 285,3 млрд рублей россияне оформят в августе по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» — объём выдач на 41% превысит показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд.

По данным Домклик, больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) в августе Сбер выдаст в Московской области (56,5 млрд рублей), Москве (56,1 млрд рублей), Санкт-Петербурге (32,6 млрд рублей), Краснодарском крае (29,6 млрд рублей) и Тюменской области (23,6 млрд рублей).


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