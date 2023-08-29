Акция «Собери ребёнка в школу» проводится ежегодно по всей России. Ханты-Мансийский НПФ принимает участие в этой акции и помогает нуждающимся детям из малоимущих и многодетных семей. Принося вклад в развитие и их будущее.

В этом году Ханты-Мансийский НПФ собрал 32 школьных набора для учеников Ханты-Мансийска младших и старших классов. Это предметные тетради, чертежные наборы и папки со всей необходимой канцелярией. Такую помощь Ханты-Мансийский НПФ оказывает через Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию. Счастливые лица детей можно посмотреть на фото.

К акции «Собери ребёнка в школу» может присоединиться любой желающий.