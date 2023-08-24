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«Неделя знаний со Сбером»: лекции, мастер-классы и специальные предложения для участников

С 28 августа стартует ​«Неделя знаний со Сбером»

«Неделя знаний со Сбером»: лекции, мастер-классы и специальные предложения для участников
Фото: ru.freepik.com

«Неделя знаний со Сбером» пройдёт с 28 августа по 2 сентября. Накануне Дня знаний можно будет послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах ведущих экспертов, а также пройти бесплатные видеокурсы. Все гости и участники мероприятия смогут воспользоваться скидками и спецпредложениями на образовательные продукты Сбера и компаний-партнёров, которые помогут получить новые знания, раскрыть свой потенциал и позволят учиться регулярно и с удовольствием.

Мероприятия пройдут онлайн и офлайн. Участвовать в них смогут все желающие, независимо от возраста и места проживания. На сайте «Недели знаний со Сбером» собраны лекции, вебинары и мастер-классы, которые будут доступны до 5 сентября. Посмотреть трансляции всех онлайн-мероприятий также можно будет в виртуальном пространстве «КоМета». «Неделя знаний со Сбером» будет полезна и интересна всем, кто хочет больше узнать о цифровой и финансовой грамотности, о предпринимательстве, творчестве, развитии мягких навыков, а также освоить новые навыки в удобном формате. Участники узнают, как определиться с выбором профессии и какие продукты Сбера помогут в развитии проектов и бизнес-идей.

Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка:

«Сбер развивает проекты и цифровые решения, чтобы каждый получил возможность учиться на протяжении всей жизни, осваивать цифровые навыки и актуальные профессии. Всё больше людей используют образовательные ресурсы ежедневно не только для рабочих задач, но и для того, чтобы продлить своё когнитивное долголетие. При разработке цифровых решений мы ориентируемся на потребности обучающихся и требования работодателей к будущим специалистам. Сбер помогает реализовать потенциал и раскрыть талант каждого человека. Мы делаем наши образовательные продукты доступными, актуальными и увлекательными».

Каждый день на «Неделе знаний со Сбером» будут проходить лекции, вебинары и мастер-классы от экспертов дирекции академических партнёрств Сбербанка, СберОбразования, СберСовы, молодёжных акселераторов Сбера и территориальных банков. Среди них — творческие лектории от онлайн-университета творческих профессий «Муза» и литературного движения «Прочитай»; профориентационная игра для школьников «Добро пожаловать в Сбер»; для молодёжи старше 18 лет — лекция «О Сбере и карьере в Сбере»; мастер-класс «Публичные выступления»; вебинары «Как накопить на мечту: финансовое здоровье и полезные сервисы по управлению личными финансами», «Страхование: страх или уверенность? Мифы о страховании и реальность», «Инвестиции в будущую пенсию: как сохранить привычный уровень жизни» и другие образовательные проекты.


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