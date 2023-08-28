16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,7045   EUR  97,1594  

Новости

Больше новостей
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?
Комментировать
0
Больше опросов

​Цена навсегда: «Ростелеком» в Югре заморозил стоимость тарифов для новых абонентов

Компания «Ростелеком» в Югре разработала новую тарифную линейку «Навсегда»

​Цена навсегда: «Ростелеком» в Югре заморозил стоимость тарифов для новых абонентов
Фото: Ростелеком

Компания «Ростелеком» в Югре разработала новую тарифную линейку «Навсегда». У клиентов есть возможность подключить пакеты услуг с домашним интернетом, интерактивным телевидением и онлайн-кинотеатром Wink, а также мобильной связью. При этом абоненты получают гарантию сохранения размера абонентской платы на весь период пользования выбранным тарифом.

Евгения Варняга, заместитель директора Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Компания "Ростелеком", по данным TelecomDaily, входит в топ-3 конвергентных операторов России. В Югре каждый седьмой наш новый клиент добавляет к домашнему интернету услуги мобильной связи, а каждый пятый из них – оформляет сим-карты всей семье. Одновременно несколько цифровых продуктов "Ростелекома" чаще всего подключают сургутяне. Мы продолжаем обновлять пакетные предложения в ответ на запросы абонентов. Новые тарифы "Навсегда" состоят сразу из несколько популярных услуг. Это уникальное предложение, которого нет ни у одного интернет-провайдера России».

Фиксированная цена действует на тарифы «Технологии развлечения. Навсегда», «Технологии выгоды. Навсегда» и «Технологии выгоды+. Навсегда». Подключиться можно до 30 сентября 2023 года. Подробности о линейке тарифов «Навсегда» по ссылке: https://hanty.rt.ru/fix-combo


нравится (0) не нравится (0)
28 августа в 10:08, просмотров: 2731, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Территорию бывшего совхоза «Северное» предлагается сделать жилым микрорайоном. Вопрос вынесен на слушания 683
  2. ​Еще в одном югорском городе школьников перевели на дистант из-за ОРВИ 627
  3. ​В Ханты-Мансийске наградили югорчан за заслуги в сфере семьи и детства 623
  4. Александр Моор отметил важность сотрудничества с крупными компаниями 619
  5. ​На выставке-форуме «Россия» состоялся День Тюменской области 616
  6. ​Александр Моор: «Мы область счастливых людей!» 589
  7. ​На Семейном совете Югры обсудили технологии разрешения конфликтов 570
  8. Югра построит скоростную трассу до Екатеринбурга 423
  9. Глава района в ХМАО сел пьяным за руль и публично признался в этом 416
  10. Сургутяне могут выбрать тему следующего года в Югре 361
  1. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 2040
  2. ​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них 1795
  3. ​А вот в Иркутске… 1715
  4. ​В День Югры на выставке «Россия» в Москве выступит «Дискотека Авария» 1698
  5. В Сургуте к концу 2024 года завершат строительство нового здания скорой помощи 1628
  6. ЖК «Сибирский Бор»: «однушек» больше нет, а спрос на «двушки» и «трешки» стремительно растет — цены заметно ниже среднего 1477
  7. ​5 лет договор «Две пенсии для бюджетников» заключают онлайн 1431
  8. ​Увидеть стратегию 1375
  9. ​Жить и учиться в современном доме: как Новин помогает получить профессию своим резидентам 1360
  10. ​Одноэтажный Сургут 1347
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 32475
  2. Нечеловеколюбивая тема 31934
  3. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5710
  4. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 5687
  5. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 4075
  6. Стены помнят. Пока помнят… 3510
  7. ​Сургутян предупредили об изменении расписания и схем движения нескольких автобусов 3059
  8. Умер главный шутник сериала «Друзья» 3024
  9. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 2883
  10. Сургутяне наблюдали красивое северное сияние в черте города 2630

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика