Команда «Транснефть – Сибири» заняла 2 место в конкурсе на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть». Всероссийский этап прошел на стадионе МЧС России в г. Санкт-Петербурге и был приурочен к 30-летию ПАО «Транснефть».

Цель соревнований – определение уровня профессиональной подготовки пожарных дружин, а также совершенствование знаний и практических навыков. Состязания состояли из четырех этапов: стометровая полоса с препятствиями в личном и в командном зачетах, пожарная эстафета, боевое развертывание от пожарного автомобиля и проверка теоретической подготовки членов ДПД на знание требований пожарной безопасности. Результаты оценивала судейская коллегия в составе представителей ПАО «Транснефть» и МЧС России.

Участник команды «Транснефть – Сибири» Александр Свитюк из Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов победил в личном зачете в преодолении стометровой полосы с препятствиями. Также он установил абсолютный рекорд по времени прохождения состязания за всю историю проведения соревнований.

«Все дружины – мощные, крепкие духом. Здесь собрались лучшие спортсмены со всей страны, со всех предприятий системы «Транснефть». Это большая честь и ответственность выступать с ними плечом к плечу», – сказал Александр Свитюк.

В этом же состязании в общекомандном зачете пожарная дружина заняла второе место, как и в пожарной эстафете. По итогам всех соревнований команда АО «Транснефть – Сибирь» вошла в тройку сильнейших расчетов ДПД, уступив первенство коллегам из АО «Транснефть – Западная Сибирь». Третье место - у команды из АО «Транснефть – Север».

«Наша команда показала достойный результат, попав в тройку сильнейших. Многие впервые принимали участие в финальных соревнованиях. Состязания показали сплоченность команды, готовность слаженно работать в нештатных ситуациях. Наши спортсмены обладают всеми знаниями и навыками, чтобы отразить удар стихии и обеспечить пожарную безопасность объектов компании», – отметил начальник отдела пожарной безопасности АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Башаровский.