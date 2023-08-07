9 сентября вокруг водохранилища Сургутской ГРЭС-2 пройдет 26-й полумарафон «Сургутское кольцо»

09 сентября вокруг водохранилища Сургутской ГРЭС-2 пройдет 26-й полумарафон «Сургутское кольцо». Пробег состоится на двух дистанциях: 5 и 16 км. Кроме того, для участников предусмотрена праздничная программа и питание.

Победители пробега, помимо медалей получат дипломы и ценные призы. Все участники – памятные медали.

Участие в пробеге – бесплатно.

Регистрация участников по месту проведения пробега состоится 09 сентября 2023 года с 08:00 до 09:45, по адресу г. Сургут, ХМАО-Югра, филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», ул. Энергостроителей дом 23, сооружение 34.

Для регистрации участникам потребуется медицинская справка о допуске к спортивным соревнованиям по легкой атлетике, действительная на день проведения пробега «Сургутской кольцо», а также - страховка от несчастных случаев.

Желающим принять участие в пробеге уже сегодня необходимо переслать на почту vysotskiy_a@unipro.energy следующую информацию:

- возраст и ФИО

- желаемая дистанция

- организация которую вы представляете (при наличии)

- город, район, регион

Возраст участников пробега на дистанции 5 км – от 16 лет (при наличии письменного согласия от родителей или законных представителей). На дистанции 16 км – от 18 лет.

Старт пробега в 10:00 - 09 сентября.

В этот же день в связи с проведением пробега, ориентировочно с 09:00 и до 11:30, будет перекрыто движение автомобилей в сторону дачных кооперативов «Черемушки» и «Север». Просьба планировать свои маршруты заранее.

Справки по телефону 38-10-20, +7 969 82 45 391