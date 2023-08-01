17 июля начался ремонт магистральных трубопроводов теплосетей «СГРЭС-2 – Промзона», «СГРЭС-2 – Восточный жилой район». Были проведены гидравлические испытания, определены дефекты теплосети.

Ремонт выполнял персонал филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» и подрядных организаций, совместно с городскими тепловыми сетями.

На сегодняшний день все запланированные ремонтные работы завершены в полном объеме, включая: замену участка теплосети диаметром 820 мм, замену 11 единиц арматуры, включая Ду-800, Ду-600, Ду-400 и Ду-250.

Срок включения в работу теплосети согласно графика – 30 июля.