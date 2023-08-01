Сбер предложил своим клиентам вклады «Лучший % Зарплатный» и «Накопительный счёт Зарплатный» с повышенной доходностью до 10% и 7% годовых соответственно. Премиальным клиентам теперь доступен вклад «Лучший % Премьер» с максимальной ставкой 10% и повышенными на 0,2 процентных пункта ставками на сроках год и меньше. Воспользоваться выгодными накопительными продуктами могут зарплатные клиенты банка и клиенты с пакетом СберПремьер.

Минимальная сумма новых вкладов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока. Расходные операции не предусмотрены. Размер ставки по вкладу зависит от суммы, способа открытия вклада (в отделении банка или онлайн) и истории сбережений клиента в банке за последние три месяца.

Накопительный счёт можно открыть только онлайн. Чтобы получить максимальную ставку, это должен быть первый накопительный счёт клиента в банке, а минимальный остаток на нём в течение месяца должен превышать 3 тыс. рублей, но не более 1 млн.рублей.

Продукты для зарплатных клиентов доступны тем, кто получает на карту или счёт зарплату в Сбере — не менее одного раза за последние 90 дней.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Накопительные продукты Сбера — одни из самых выгодных на рынке. Промовклад ″Лучший %″ очень популярен: с начала года клиенты разместили в нём более 2,3 трлн рублей. А наш накопительный счёт сочетает в себе преимущества вклада и счёта: повышенную ставку и гибкость в управлении личными финансами, сейчас мы изменили их, предложив зарплатным клиентам лучшие условия».

Кроме того, банк улучшил условия пролонгации по линейкам СберВкладов и «Управляй» для вкладов, открытых онлайн, и клиентов с подпиской СберПрайм+.