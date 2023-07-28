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Сбербанк профинансировал строительство новых ЖК в Ханты-Мансийске и Сургуте

В 39 микрорайоне Сургута при финансировании Сбербанка построят два дома в жилом комплексе «Крылов»

Сбербанк профинансировал строительство новых ЖК в Ханты-Мансийске и Сургуте
Фото: Сбер

Сбербанк открыл кредитную линию объемом более 4 млрд рублей ГК «ДСК-1» для строительства жилых домов в Ханты-Мансийске и Сургуте.

Так, на северо-западе Ханты-Мансийска в границах улиц Энгельса и Елены Сагандуковой появятся два новых 13-этажных дома в ЖК «Западный квартал». Общая жилая площадь объектов превысит 25 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 1 квартал 2024 года, второй объект жилого комплекса планируют сдать в 4 квартале 2024 года. Проектом предусмотрено строительство закрытого двора без машин, пешеходного бульвара и большой парковки. Застройщик обеспечит индивидуальную концепцию благоустройства, включая современную безбарьерную среду.

В 39 микрорайоне Сургута при финансировании Сбербанка построят два дома в жилом комплексе «Крылов». Проектом предусмотрено возведение 12 корпусов ЖК. Новостройки будут отвечать всем требованиям для комфортного и удобного проживания новоселов. Сдача первой очереди, четырехсекционного 16-этажного дома, намечена на четвертый квартал 2023 года.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Строительство новых жилых домов в Югре не снижает оборотов. Положительная динамика ввода в эксплуатацию новых современных жилых комплексов говорит о том, что наши города растут и развиваются. Благодаря сотрудничеству с ДСК-1 горожанам будет доступно комфортное и современное жилье».

Богдан Токмаджан, генеральный директор «ДСК-1»:

«ДСК-1 дорожит многолетним партнерством со Сбером, который полностью разделяет наши ценности и оказывает максимальное содействие в реализации общей задачи – обеспечить жителям округа достойнейшие условия для комфортной семейной жизни. Благодаря нашему сотрудничеству сегодня возводится более 124 тысячи квадратных метров готового современного жилья, это улучшение жилищных условий для почти 2200 югорских семей».


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