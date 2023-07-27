В первом полугодии 2023 года Сбербанк в ХМАО выдал ипотечных кредитов на 36,4 млрд рублей

В Югре растет объем выданных ипотечных кредитов. В первом полугодии 2023 года Сбербанк в Ханты-Мансийском автономном округе выдал ипотечных кредитов на 36,4 млрд рублей. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом на льготные программы приходится практически половина от всего объема выдач. В частности, по программе «Господдержка» Сбер за первые шесть месяцев этого года в Югре выдал 7 млрд рублей, по «Семейной ипотеке» — 8,9 млрд рублей, а по IT-ипотеке — 225 млн рублей.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Спрос на ипотечные кредиты говорит о том, что потребность в покупке недвижимости у югорчан сохраняется, при этом девелоперы в регионе готовы адаптироваться и предлагать варианты комфортного жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках. Традиционно лидером продаж квартир становится Сургут, большинство югорчан выбирают одно или двух комнатные квартиры».

Напомним, до 31 августа Сбер снизил ставки по льготным ипотечным программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT» для покупки недвижимости на первичном рынке. Так, минимальная ставка по «Семейной ипотеке» сейчас составляет от 5,4% годовых с учётом сервиса электронной регистрации на Домклик. По «Господдержке» — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни. Первоначальный взнос по этим программам — от 15%. Размер скидки по программе «Ипотека для IT» зависит от вида приобретаемого жилья. При покупке квартиры или жилого дома на первичном рынке дисконт к действующей ставке составит 0,6 п. п. При строительстве частного дома, в том числе с одновременной покупкой земельного участка, — 0,9 п. п. В итоге минимальная ставка на Домклик по «Ипотеке для IT» составит от 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома. Первоначальный взнос — от 15%.