16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,0945   EUR  99,6918  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать аборты в России?
Комментировать
0
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Транснефть – Сибирь» с начала года направила 493 млн рублей на обеспечение безопасных условий работы сотрудников

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

​«Транснефть – Сибирь» с начала года направила 493 млн рублей на обеспечение безопасных условий работы сотрудников
Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности за 6 месяцев 2023 года. Всего на обеспечение безопасных условий работы сотрудников предприятие направило 493 млн рублей.

С целью обеспечения готовности к действиям по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и отработки персоналом практических навыков реагирования в первом полугодии проведено 29 учебно-тренировочных занятий. В том числе, в марте компания приняла участие во всероссийском командно-штабном учении по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций совместно с МЧС России. В учениях было задействовано почти 1,3 тыс. работников, использовалось 316 единиц специальной техники. Предприятие подтвердило высокую компетентность сотрудников, их способность оперативно реагировать и слаженно взаимодействовать с надзорными структурами и органами местного самоуправления.

Проведена подготовка объектов к безопасной эксплуатации в период весенне-летнего пожароопасного сезона. В том числе, проверены источники противопожарного водоснабжения, первичные средства тушения. Вокруг нефтеперекачивающих станций и объектов линейной части магистральных нефтепроводов обустроены минерализованные полосы. В целях оперативного реагирования выполняется патрулирование линейной части МН мобильными группами службы безопасности предприятия.

В отчетный период 360 млн рублей направлено на обеспечение подразделений специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. В образовательных организациях в первом полугодии прошли обучение по вопросам охраны труда 345 работников. В рамках лечебно-профилактических мероприятий проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Свыше 3 тыс. человек прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено 1,2 тыс. комплектов медицинских аптечек.

Организация безопасных условий труда, сохранность здоровья и жизни на производстве, рациональное природопользование и охрана окружающей среды, бережное отношение к энергетическим ресурсам и их эффективное применение – эти принципы лежат в основе производственной деятельности акционерного общества «Транснефть – Сибирь». Их безусловное исполнение всеми сотрудниками предприятия является залогом безопасной и надёжной транспортировки нефти.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:50, просмотров: 165, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Благоустройство парка на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина закончится в следующем году 438
  2. Фельдшеры Сургута отправлялись на пересменку, но оказались на месте ДТП: они спасли человеку жизнь 385
  3. ​На шаг вперед 380
  4. Именитый трансплантолог работает в Ханты-Мансийске 361
  5. ​В ХМАО провели проверку после сообщения о массовой гибели осетровых рыб 360
  6. ​В детсаду Нижневартовска ребенок сломал ключицу - СК начал проверку 360
  7. Депутат проверил ход строительства новой точки притяжения для сургутян 354
  8. В Югре мужчины чаще соглашаются на «черный» заработок 331
  9. ​Двое детей пострадали в ДТП в Нижневартовске 328
  10. «Внесена одна основная деталь – регион сам формирует свою политику в части зоозащиты» 327
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80659
  2. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 2429
  3. Полвека назад в Сургуте… 1955
  4. Сургутянка забралась на крышу недостроенного здания и угрожает спрыгнуть 1747
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 1716
  6. ​Сума, тюрьма и дети 1623
  7. В ЗАГСе Югры назвали самые популярные и редкие имена 2023 года 1469
  8. ​Исправление и наказание 1445
  9. ​Как сургутяне обсуждают с администрацией города изменения маршрутной сети автобусов // СТЕНОГРАММА 1372
  10. ​Вместо одной «свечки» можно построить комфортный малоэтажный комплекс. Как это делается 1278
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80659
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5570
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4934
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4614
  5. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4483
  6. Помогите спасти! 4080
  7. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3725
  8. Умер Владимир Пидзамкив 3330
  9. ​Землю – людям 3086
  10. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2775

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика