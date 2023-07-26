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​Тюменский ремонтно-механический завод в первом полугодии 2023 г. выпустил продукции на 1,9 млрд рублей

Тюменский ремонтно-механический завод с января по июнь 2023 года изготовил 15 тыс. единиц продукции

​Тюменский ремонтно-механический завод в первом полугодии 2023 г. выпустил продукции на 1,9 млрд рублей
Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть – Сибирь» в период с января по июнь 2023 года изготовил 15 тыс. единиц продукции на общую сумму 1,9 млрд рублей.

Тюменское предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта для 18 организаций системы «Транснефть» поставлено 2,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, около 4 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 200 единиц колодцев для размещения технологического оборудования, а также более 2,4 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода. Также заводом были изготовлены и поставлены станция биологической очистки сточных вод для НПС «Сосьва» Урайского управления магистральных нефтепроводов, станция очистки производственно-дождевых сточных вод для ЛПДС «Никольское» АО «Транснефть – Дружба».

В рамках внедрения современных технических решений специалисты ТРМЗ освоили и запустили в производство новые виды продукции: подшипники для электродвигателей, насосы для передвижных насосных установок, специальные роторы для магистральных насосов, торцовые уплотнения.

В апреле 2023 года завод успешно прошел инспекционный аудит системы менеджмента качества и подтвердил соответствие международным нормам. Аудиторами была отмечена высокая культура производства и постоянное совершенствование технологий.


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