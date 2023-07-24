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Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 10% годовых

Сбер повысил ставки по рублевым вкладам

Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 10% годовых
Фото: Сбер

С 24 июля Сбер повысил ставки по рублёвым вкладам. Максимальная ставка по ним достигла 10% годовых — она доступна клиентам, которые открывают вклад «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов.

Ещё одно позитивное изменение коснулось линейки СберВкладов — эти продукты подойдут для тех клиентов, которые уже хранят свои средства в Сбере.Максимальная доходность (ставкас капитализацией) по ним теперь составляет 7,4% годовых. По СберВкладу и СберВкладу Прайм появились новые диапазоны — от 500 тыс. и от 1 млн рублей — с повышенными ставками. Для владельцев пакета Премьер и СберБанк Первый вместе с максимальной ставкой повышена доходность по СберВкладу Премьер, СберВкладу Лидер, СберВкладу Прайм Премьер и СберВкладу Прайм Лидер на сроке год и меньше.

В линейке депозитов «Управляй» выросла доходность по премиальным продуктам «Управляй Премьер» и «Лидер Управляй +», которая достигла 4,97% и 5,17% годовыхсоответственно.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Сбер оперативно отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ. В пятницу был озвучен новый размер ключевой ставки, а уже с понедельника мы повысили доходность наших рублёвых вкладов. В результате максимально возможная ставка достигла 10% годовых. Мы приветствуем желание наших клиентов сберегать, обеспечиваем для этого выгодные условия и создаём простой и удобный клиентский путь, ведь сегодня вклад в Сбере можно открыть дистанционно в приложении СберБанк Онлайн всего за несколько секунд».


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