Бонусы «СберСпасибо» теперь можно копить и тратить в одном из гипермаркетов Нижневартовска. В «Декорадо» югорчане могут обменять бонусы на скидку до 50% от общей стоимости покупки. Кроме того, в магазине начисляются повышенные бонусы «СберСпасибо» — 4% от суммы операции.

Начать копить бонусы за покупки можно после регистрации в программе любым удобным способом: через приложение «Сбербанк Онлайн», приложение «СберСпасибо» или СМС. Один бонус равен одному рублю. Зачисление бонусов происходит в автоматическом режиме.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Безналичная оплата покупок в гипермаркете «Декорадо» возможна не только банковской картой, но и по QR-коду. При этом возможность начисления бонусов, как и при обычных расчетах картой, сохраняется. Количество партнеров бонусной программы «СберСпасибо» постоянно расширяется – сейчас на покупках можно сэкономить в аптеках, магазинах обуви и одежды, онлайн-магазинах и других торговых точках».

Список актуальных партнеров можно посмотреть на сайте СберСпасибо.

Напомним, что ранее Сбер и гипермаркет «Декорадо» запустили новый сервис — снятие наличных на кассах магазина. Югорчане, пришедшие за покупками в «Декорадо», смогут снять со своей карты до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч в сутки. Подобный сервис уже реализован в сетевых супермаркетах «Пятерочка», «Перекресток» и «Верный». Комиссия с клиентов Сбера не взимается.