С 18 июля Сбер снижает минимальный первоначальный взнос по «Ипотеке на новостройку» с 15 до 10%. До такого же размера будет снижен первоначальный взнос при оформлении ипотеки на вторичное жильё или новостройку без подтверждения дохода и занятости. Изменения коснутся всех клиентов, в том числе самозанятых.

Алексей Лейпи, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Первоначальный взнос по ипотеке — один из ключевых факторов, который влияет на возможности людей улучшить жилищные условия. Особенно важно, чтобы он был доступным и посильным в популярных ипотечных программах. Теперь все клиенты Сбера, в том числе самозанятые, смогут взять ипотеку с минимальным взносом в размере 10%. Это позволит ещё большему количеству россиян успешно решить жилищный вопрос».

По данным Домклик, в июне 2023 года Сбер выдал 111 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 364 млрд рублей. Это рекордный показатель с начала года.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на сайте domclick.ru.