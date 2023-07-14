Участки при этом продолжают расти в цене: за три месяца прибавили 10-15%

За второй квартал 2023 года спрос на землю под строительство и частные дома в Сургуте вырос на 55% относительно первого квартала, сообщают эксперты компании «Этажи». Интерес к дачам поднялся на 87%, а к строительству коттеджей — в два раза.

«Такой рост сказался на ценах, но пока некритично. Сильнее всего — на 10-15% — подорожали земельные участки под строительство. Сейчас клиентов они очень интересуют и для себя, и в качестве инвестиций», — комментирует Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Земля стабильно дорожает от месяца к месяцу на 2-5%, поэтому, инвестиции в участки все еще актуальны, подчеркивает эксперт. Это самые быстроокупаемые и выгодные, с финансовой точки зрения, вложения. «Если приобрести землю вначале сезона — по рыночной цене, то к завершению сезона — октябрю, ноябрю — рост составит от 30% и выше», — отмечает специалист.

«Также мы наблюдаем повышенный интерес к строительству “для себя”, — говорит Нестерова. — Во втором квартале клиенты построили в два раза больше собственных домов, чем в первом. Строительство проходит в рамках партнёрской программы компании “Этажи” с загородными девелоперами. Многие клиенты уже сейчас заезжают в дома своей мечты, которые заказывали несколько месяцев назад. Количество консультаций по строительству частного дома тоже удвоилось».

За квартал «Этажи» увеличили количество подрядных организаций по загородному строительству с пяти до 14. «Это ответственные и проверенные компании, мы даем гарантии на недвижимость и юридическую защиту в случае непредвиденных обстоятельств», — добавляет Наталья Нестерова.

Сейчас, по словам эксперта, можно возвести тепловой контур двухэтажного дома в 100 кв. метров от 2,5 млн рублей. «Под ключ» такой коттедж обойдется в сумму от 3,2 млн рублей. Цена за сотку земли начинается от 250 тыс. рублей, но может доходить до нескольких миллионов в зависимости от территории, предупреждает специалист.

«Стоимость строительных материалов тоже дорожает. С конца марта до середины мая рост цен составил 30-40% на разные виды. Но у нас процессы работы с подрядчиками налажены так, что мы можем просчитать практически точную смету на строительство. Во время работ она не вырастет в разы, как это бывает при самостоятельном строительстве. Сейчас время принятия быстрых решений, и в то же время хороший момент для строительства своего загородного дома. Есть лояльность банков, большое количество подрядных организаций, готовых выходить и завершать строительство в срок. Усилилась поддержка государства», — рассказывает эксперт.

Как напоминает специалист, власти увеличили лимиты займа по сельской ипотеке с 3 до 6 млн рублей. То есть на семью, если кредитуются оба супруга теперь можно взять в ипотеку до 12 млн рублей. Ставка по этой ипотеке по прежнему до 3%. Работает программа только на сельских местностях. В Сургуте под нее подходят пять территорий — три ДНТ и два поселка.

«Мы поможем построить загородный дом мечты. Наши специалисты подберут ликвидный участок, проконсультируют по ипотечным программам и помогут выбрать подрядчика и получить гарантии на строительство», — комментирует Нестерова.

Для этого достаточно обратиться в компанию «Этажи» по номеру телефона в Сургуте 76-93-14, или оставить заявку на сайте etagi.com.