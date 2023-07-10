Сбер представит свои продукты на международной промышленной выставке

Технологические сервисы для бизнеса и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта и цифровые решения для приоритетных отраслей экономики — эти и другие продукты Сбер представит на своем стенде с 10 по 13 июля на международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики. И в этом году на стенде Сбера будет представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество. Каждый гость нашего стенда сможет в этом убедиться, протестировав представленные решения. Обсудить тренды и перспективы развития цифровых технологий наши корпоративные клиенты смогут на деловых мероприятиях, организованных Сбером».

Технологии для повышения качества медицинских услуг

Сервис СберЗдоровье представит свои медицинские цифровые продукты, протестировать которые участники выставки смогут прямо на месте. Сервис является лидером российского MedTech-рынка, на котором представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, онлайн-медицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ, корпоративная медицинская поддержка.

Компания СберМедИИ представит на выставке аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Комплекс представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и ИИ-сервисам.

Технологии для индустрии образования

Все участники выставки смогут ознакомиться с опытом Edutoria — образовательной платформой Сбера — по разработке программ для развития сотрудников. Сервисы Edutoria помогут замотивировать персонал обучаться и углублять свои профессиональные навыки. На стенде участники могут пройти короткую игру на логику и получить подарки от Edutoria и онлайн-университета творческих профессий «Муза».

Еще один образовательный продукт Сбера – «Школа 21». Это бесплатная школа программирования, которая дает возможность всем желающим старше 18 лет стать ИТ-специалистом. В ней изучают цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер, их более 10. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Благодаря методике «равный-равному» участники обучения получают сразу практические навыки и успешно трудоустраиваются в крупные ИТ-компании страны. На стенде участники могут попробовать свои силы в ИТ с помощью демоверсии отборочной игры «Школы 21».

Технологии генеративного дизайна

При помощи генеративной модели Сбера Kandinsky каждый посетитель стенда сможет создать уникальное изображение, распечатать картинку и забрать себе на память. Нейросеть за несколько секунд создаст изображение на основе введенного текста.

Технологии для бизнеса

Компания-партнер SberDevices продемонстрирует на стенде технологические сервисы для бизнеса, созданные на основе искусственного интеллекта речевых технологий, нейросетей, генеративных моделей и машинного обучения. Все гости смогут подробнее узнать о платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech, сервисе видеоконференций SberJazz и платформе для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом SaluteBot.

СберЛизинг представит клиентам лучшие решения с учетом отраслевой специфики. В числе наиболее востребованных – легковой, грузовой и коммерческий автотранспорт, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, различные виды оборудования в лизинг.

Геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360» презентует СберСтрахование. Сервис поможет рассчитать риски, с которыми могут столкнуться владельцы бизнеса в различных сферах, например, торговли, производства, оказания услуг, недвижимости.

Сбер Бизнес Софт покажет на Иннопроме сервисы на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнеса: прогнозирование спроса, модели для оптимизации логистики и грузоперевозок, сервис для визуального контроля качества продукции на производстве и другие, а также платформу для автоматизации бизнес-процессов SberCRM.

Команда СберАналитики презентует шесть своих флагманских продуктов: панели «Туризм», «Геоаналитика», «Потенциал отрасли B2B», «Аналитика жилой и коммерческой недвижимости», «Онлайн-опросы» и «МЭР».

Также для корпоративных клиентов Сбер подготовил серию деловых мероприятий, на которых расскажет об актуальных кейсах и трендах. Эксперты обсудят возможности цифровой трансформации, влияние технологий на общество и бизнес, а также модели развития в новых условиях. Подробная программа панельных дискуссий и ссылки на онлайн-трансляции — на портале СберПро.

Иннопром — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге с 2010 года, главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, на которой закладываются основы промышленной политики страны. Гости выставки — специалисты промышленных предприятий различных стран, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.