Транснефть трудоустраивает выпускников Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа

Семьдесят пять выпускников Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК, учредитель АО «Транснефть – Сибирь») получили дипломы установленного образца о присвоении квалификации по профессиям в области нефтепроводного транспорта. Среди них 12 человек окончили колледж с отличием.

Торжественное мероприятие состоялось на базе отделения среднего профессионального образования ТНПК в пос. Винзили Тюменского района.

31 выпускник в ближайшее время будет трудоустроен на объекты АО «Транснефть – Сибирь». Остальные выпускники колледжа, обучавшиеся по корпоративному набору, начнут свой профессиональный путь в других организациях системы «Транснефть»: АО «Транснефть – Западная Сибирь», АО «Транснефть – Верхняя Волга», ООО «Транснефть – Порт Козьмино», ООО «Транснефть – Восток», ООО «Транснефть – Дальний Восток», ООО «Транснефть – Балтика», ООО «Транснефть – Порт Приморск», АО «Транснефть – Урал».

ТНПК готовит рабочие кадры по наиболее востребованным профессиям отрасли: «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «оператор нефтепродуктоперекачивающей станции» и «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Обучение на отделении среднего профессионального образования в колледже продолжается десять месяцев, включая практику на производственных объектах организаций системы «Транснефть».

В этом году студенты по профессиям «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и «оператор нефтепродуктоперекачивающей станции» вместо квалификационных работ впервые сдавали демонстрационный экзамен, в ходе которого они должны были выполнить практическое задание на установках, специально разработанных и подготовленных для проведения итогового испытания. Для профессии «оператор нефтепродуктоперекачивающей станции», которым также присваивается квалификация «машинист технологических насосов и компрессоров», установку разрабатывали мастера производственного обучения ТНПК.

В будущем году студенты по всем направлениям обучения отделения среднего профессионального образования колледжа буду сдавать итоговые экзамены в формате демонстрационного экзамена.

«Высокий уровень профессиональной подготовки преподавательского состава, современное материально-техническое оснащение учебной базы, длительный период производственной практики – в результате этих слагаемых стены колледжа покидают дипломированные высококвалифицированные рабочие, востребованные не только в нефтепроводной сфере, но и других отраслях экономики. В скором времени мы снова встретимся с нашими выпускниками – многие из них придут к нам на повышение квалификации», - отметил директор ТНПК Е.А. Парамонов.