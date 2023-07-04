Ханты-Мансийский НПФ отмечает день рождения

28 лет фонд развивается, совершенствует услуги, внедряет современные технологии и идеи. Одним из первых в отрасли Ханты-Мансийский НПФ начал внедрять «Личный кабинет клиента» и предоставлять клиентам услуги через интернет и в мобильном приложении. На сегодняшний день на сайте hmnpf.ru можно получить все услуги фонда. Запросить информацию о счете, получить справки и консультацию от специалистов. Изменить личные данные и реквизиты, а еще заключить договор.
Ханты-Мансийский НПФ подтвердил свою надежность, выплачивая пенсии с 1996 года. По объему пенсионных резервов Ханты-Мансийский НПФ входит в десятку крупнейших НПФ России. По количеству получателей пенсии – занимает третье место в стране. В прошлом году выплатил пенсии на сумму более 2,5 млрд рублей.
Сегодня хочу поделиться важными событиями прошедшего года:
Фонд руководствуется принципами ответственности, прозрачности и долгосрочной перспективы. Всё это было бы невозможно без людей. Хочу поблагодарить наших клиентов и партнёров за доверие и сотрудничество. Спасибо за то, что 28 лет вы вместе с нашей командой, имя которой «Ханты-Мансийский НПФ»!