Ханты-Мансийский НПФ отмечает день рождения

28 лет фонд развивается, совершенствует услуги, внедряет современные технологии и идеи. Одним из первых в отрасли Ханты-Мансийский НПФ начал внедрять «Личный кабинет клиента» и предоставлять клиентам услуги через интернет и в мобильном приложении. На сегодняшний день на сайте hmnpf.ru можно получить все услуги фонда. Запросить информацию о счете, получить справки и консультацию от специалистов. Изменить личные данные и реквизиты, а еще заключить договор.

Ханты-Мансийский НПФ подтвердил свою надежность, выплачивая пенсии с 1996 года. По объему пенсионных резервов Ханты-Мансийский НПФ входит в десятку крупнейших НПФ России. По количеству получателей пенсии – занимает третье место в стране. В прошлом году выплатил пенсии на сумму более 2,5 млрд рублей.

Сегодня хочу поделиться важными событиями прошедшего года:

Время – ценный ресурс. Теперь пополнить договор можно с помощью SberPay в личном кабинете и мобильном приложении. Если к личному аккаунту привязана платежная карта, данные не придется заполнять вручную – они загрузятся автоматически.

Удобно управлять счетами и вкладами в мобильном приложении. Для нас важно, чтобы персональные данные были защищены. Поэтому теперь в приложение можно зайти по отпечатку пальца. Приложение доступно не только в AppStore и Google Play, но и в AppGallery, GetApps, RuStore.

Знаем, как важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Средства наших клиентов застрахованы Агентством по страхованию вкладов. В этом году фонд вошел в систему гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.

Мы благодарны нашим клиентам за доверие. В программе «Две пенсии для бюджетников» участвует уже более 50 тысяч югорчан, из них 7 847 уже назначили окружную дополнительную пенсию.

Фонд руководствуется принципами ответственности, прозрачности и долгосрочной перспективы. Всё это было бы невозможно без людей. Хочу поблагодарить наших клиентов и партнёров за доверие и сотрудничество. Спасибо за то, что 28 лет вы вместе с нашей командой, имя которой «Ханты-Мансийский НПФ»!