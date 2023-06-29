В России действует система гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ

С 1 января в России заработала система гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Она касается тех, кто формирует свою дополнительную негосударственную пенсию.

Все накопления, которые клиент Ханты-Мансийского НПФ добровольно формирует на будущую пенсию, теперь защищены так же, как и банковские вклады. На этапе накопления максимальная сумма возмещения с учетом инвестиционного дохода составляет 2,8 миллиона рублей.

Марина Вячеславовна Перемитина из Нефтеюганска недавно стала клиентом Ханты-Мансийского НПФ. Для нее было важно, чтобы все ее накопления были защищены.

«Я давно задумывалась о дополнительной пенсии, для меня было важно, чтобы мои деньги были защищены. Мне понравилась программа «Две пенсии для бюджетников». Здорово, что я сама могу копить свою будущую пенсию, а Правительство округа будет софинансировать мои взносы. Обо всех плюсах мне рассказала специалист фонда», – поделилась Марина Вячеславовна.

Создание системы защиты негосударственных пенсий предусмотрено в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2022 г. № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» (Закон № 555-ФЗ).

Средства на пенсионных счетах, а также выплаты назначенных пенсий клиентов Ханты-Мансийского НПФ по договорам негосударственного пенсионного обеспечения защищены.