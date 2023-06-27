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​К дистанционному мониторингу СберЗдоровья подключились более 250 тысяч пациентов

К маю 2023 года более 250 тысяч пациентов были подключены к проектам дистанционного мониторинга от СберЗдоровья

​К дистанционному мониторингу СберЗдоровья подключились более 250 тысяч пациентов
Фото: Сбер

К маю 2023 года более 250 тысяч пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и подтвержденной коронавирусной инфекцией были подключены к проектам дистанционного мониторинга от СберЗдоровья. Такими промежуточными результатами проектов дистанционного медицинского наблюдения поделились эксперты СберЗдоровья на XIV Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который прошел в Ханты-Мансийске.

Врачи провели уже более 135 тысяч онлайн-консультаций по отклонениям показателей. К платформе для работы на проектах подключено 4,5 тысячи врачей со всей России, включая кардиологов, эндокринологов и терапевтов.

СберЗдоровье предусмотрел два формата наблюдения за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями: мониторинг с использованием «умных» носимых устройств, передающих данные в мобильное приложение СберЗдоровья, и мониторинг с помощью автоматизированного обзвона — когда робот звонит пациенту и собирает показатели. В 2022 году доля пациентов, чьи показатели нормализовались через 1-3 месяца после подключения к проектам дистанционного мониторинга, в 2022 году достигла 76%.

В рамках развития дистанционного медицинского наблюдения в этом году сервис СберЗдоровье запустил своё первое устройство – тонометр с возможностью удаленного наблюдения врача. После запуска устройства дистанционный мониторинг стал доступен и для B2C аудитории.

Виктор Бабиков, управляющий регионами Урал и Сибирь медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье: «Доказано, что цифровые медицинские помощники продлевают жизнь пациентов с ХНИЗ в среднем на 6 лет. Несколько лет назад НМИЦ Кардиологии в своих исследованиях также подтвердил, что дистанционный мониторинг артериального давления снижает нагрузку на скорую помощь и стационары на 70%, смертность на 30%. СберЗдоровье постоянно расширяет возможности технологии дистанционного мониторинга – проекты начинались только с роботизированного обзвона, сейчас данные уже передаются с носимых устройств. Данные о состоянии здоровья пациента отображаются в приложении у врача, и в случае значительных отклонений значений он имеет возможность инициировать консультацию с больным, а в критических ситуациях – порекомендовать вызвать скорую помощь или обратиться очно в поликлинику».

Помимо этого, сервис СберЗдоровье реализует в регионах проекты по диспансерному наблюдению пациентов.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Одним из главных преимуществ сервиса является возможность проводить дистанционное наблюдение пациентов даже в удаленных районах нашего региона, где порой не хватает узкоспециализированных специалистов. Подключаясь к пациенту дистанционно, врачи могут собрать всю информацию о заболевании и провести полноценную консультацию. При этом политика обработки персональных данных находится на высочайшем уровне безопасности».

Развитие цифровых сервисов для здравоохранения осуществляется в тесном сотрудничестве с врачами и клиниками-партнерами, от которых разработчики получают обратную связь и совершенствуют алгоритмы.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 202, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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