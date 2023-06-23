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​Нефтепроводчики провели плановую тренировку в резервуарном парке ЛПДС «Урьевская»

Работники АО «Транснефть – Сибирь» провели плановое пожарно-тактическое учение

​Нефтепроводчики провели плановую тренировку в резервуарном парке ЛПДС «Урьевская»
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Работники Сургутского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» провели плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Урьевская».

Цель – проверка готовности подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона и персонала ЛПДС к действиям по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, проверка порядка оповещения об угрозе возникновения ЧС.

На месте были сосредоточены силы и средства Лангепасского пожарно-спасательного гарнизона, а также добровольные пожарные АО «Транснефть – Сибирь» и персонал объекта – всего 54 человека и 9 единиц пожарной техники.

По легенде учений в результате нарушения технологического процесса в резервуаре объемом 20000 куб. м произошло условное воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего частично оторвало кровлю. Нефть «загорелась» по всей площади зеркала резервуара. «Взрывом» стационарную автоматическую систему орошения вывело из строя. Для тушения был применен способ подачи пены низкой кратности. Не допустить распространения «огня» помогло охлаждение «горящего» и соседних с ним в группе резервуаров с использованием стационарной системы водяного охлаждения и мобильных средств пожаротушения.

Оперативные и слаженные действия участников тренировки позволили успешно ликвидировать условный пожар в установленные сроки.

«Благодаря таким учениям огнеборцы совершенствуют свои навыки тушения пожаров на различных объектах, подготавливают личный состав к умелым и слаженным действиям в составе караула и при взаимодействии с представителями станции, приобретают необходимый практический опыт в отработке способов и приёмов тушения пожаров», – отметил руководитель учений, начальник отряда ФПС ГПС Лангепасского филиала ФГБУ «Управление договорных подразделений ФПС ГПС №4» С.В. Молинов.

Проведение комплексных учений с персоналом подразделений и служб позволяет компании своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах, тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 123, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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