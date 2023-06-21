В 39 микрорайоне Сургута идёт строительство дома ZIMA. Это четвертый и заключительный проект в «4 сезона». После его ввода в эксплуатацию жилой комплекс будет завершен. Дом расположен в глубине микрорайона, удалён от автомобильных дорог и окружён реликтовым лесом. Ежедневно вы будете дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой природы.
Чем отличается этот проект?
Высокоразвитая инфраструктура
Большой закрытый двор, собственный бульвар, дизайнерские подъезды, подземный паркинг, два детских сада и школа в шаговой доступности, торговые центры, магазины, кафе и рестораны – здесь уже все готово к действительно комфортной жизни.
Высокие виды
Высота дома ZIMA – 23 этажа. Это значит, что из квартир на верхних этажах открываются шикарные виды на лес и городскую панораму.
Высокое окружение
Клубный формат жизни подразумевает, что ваши будущие соседи – люди со схожим положением в обществе и взглядами на жизнь.
Высокий уровень свежего воздуха
Дом расположен в глубине микрорайона, удалён от автомобильных дорог и окружён реликтовым лесом. Ежедневно вы будете дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой природы.
Высокий сервис
Помимо всего перечисленного в финальном доме микрорайона обновленная линейка планировок: функциональные квартиры с комнатами правильной формы для воплощения смелых дизайнерских решений. Для тех, кто хочет чего-то более эксклюзивного – предусмотрены варианты объединения.
Ассортимент планировок в доме ZIMA сохранён. На выбор квартиры от 32 до 74 м². Приглашаем на персональную консультацию и экскурсию по демонстрационному этажу: +7 (3462) 77 95 89.