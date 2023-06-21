В 39 микрорайоне Сургута идёт строительство дома ZIMA . Это четвертый и заключительный проект в «4 сезона». После его ввода в эксплуатацию жилой комплекс будет завершен. Дом расположен в глубине микрорайона, удалён от автомобильных дорог и окружён реликтовым лесом. Ежедневно вы будете дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой природы.

Чем отличается этот проект?

Высокоразвитая инфраструктура

Большой закрытый двор, собственный бульвар, дизайнерские подъезды, подземный паркинг, два детских сада и школа в шаговой доступности, торговые центры, магазины, кафе и рестораны – здесь уже все готово к действительно комфортной жизни.

Высокие виды

Высота дома ZIMA – 23 этажа. Это значит, что из квартир на верхних этажах открываются шикарные виды на лес и городскую панораму.

Высокое окружение

Клубный формат жизни подразумевает, что ваши будущие соседи – люди со схожим положением в обществе и взглядами на жизнь.

Высокий уровень свежего воздуха

Дом расположен в глубине микрорайона, удалён от автомобильных дорог и окружён реликтовым лесом. Ежедневно вы будете дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой природы.

Высокий сервис

Помимо всего перечисленного в финальном доме микрорайона обновленная линейка планировок: функциональные квартиры с комнатами правильной формы для воплощения смелых дизайнерских решений. Для тех, кто хочет чего-то более эксклюзивного – предусмотрены варианты объединения.