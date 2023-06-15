За месяц свыше 1,5 млн человек оформили потребительские кредиты

В мае 2023 года Сбер зафиксировал рекордное количество клиентов, оформивших потребительские кредиты – свыше 1,5 млн человек, сообщила пресс-служба Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума.

В последний месяц весны банк выдал россиянам потребительских кредитов на 322,6 млрд рублей. В результате всего за один месяц портфель банка по этому виду кредитования вырос на 85 млрд рублей и превысил отметку 3,6 трлн рублей.

В целом за пять месяцев 2023 года клиенты банка взяли в 2,3 раза больше потребкредитов, чем за тот же период в 2022 году, и на 24% больше, чем в 2021 году.