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​«Транснефть – Сибирь» повысила надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов

​«Транснефть – Сибирь» повысила надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС-1 «Чаши», что в Курганской области, специалисты подключили к системе МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск магистральный насосный агрегат после замены. Новое насосное оборудование обеспечивает транспортировку с номинальной подачей 10 тыс. куб. м в час и давлением на выходе, равным 21 кгc/кв. см. Установленный насос, выпущенный АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) в рамках программы импортозамещения, обладает увеличенным межремонтным периодом, а повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Помимо этого, на нефтеперекачивающей станции от системы МН отключен другой магистральный насосный агрегат для последующей замены на новый.

В период плановой остановки работы магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк и Шаим – Тюмень проведена замена запорной арматуры на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности. Кроме того, для ремонта отключен участок основной нитки МН Сургут – Полоцк с переходом через водную преграду протяженностью 13 км.

В ремонтах было задействовано более 250 человек, использовалось свыше 70 единиц спецтехники.Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Сибирь» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты АО «Транснефть – Сибирь» функционируют в штатном режиме.


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14 июня в 16:53, просмотров: 565, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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