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​Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия»

Новое решение Сбера на основе технологий искусственного интеллекта

​Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия»
Фото: Сбер

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ПМЭФ-2023 представил новое решение Сбера на основе технологий искусственного интеллекта – геоаналитическую платформу «Геометрия».

Нейросеть выполняет препроцессинг спутниковых снимков, размечает отдельные объекты (например, поле, лес, здание и др.) и определяет их свойства по различным параметрам. Представленная на платформе разметка даёт возможность создавать прикладные ИИ-модели, существенно экономя время на разработку. При использовании такого подхода создание ИИ-модели происходит в четыре раза быстрее по сравнению с разработкой аналогичной модели с нуля.

Платформа может применяться для решения широкого спектра задач — от климатического мониторинга и прогнозирования урожая до мониторинга свободных мест на парковках, детекции изменений в городской застройке и помощи в выборе локаций для открытия новых бизнес-объектов.

Сегодня на платформе уже доступно 12 видов объектов, в разработке — ещё более 30. Реализован ряд успешных пилотных проектов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Геоаналитика на основе искусственного интеллекта помогает решать огромный спектр прикладных задач, особенно если есть универсальная платформа. Именно такое решение разработала команда SberAI. Оно актуально в лесном и городском хозяйстве, на стройках, в земледелии и животноводстве, климатологии и других сферах. Платформа “Геометрия” отлично подходит для верификации статистики — например, качества дорожного строительства, урожайности полей, состояния Северного морского пути, а также для мониторинга реализации национальных проектов. В будущем на базе платформы коммерческие и государственные организации смогут разрабатывать собственные геоаналитические приложения».


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Сегодня в 15:00, просмотров: 163, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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