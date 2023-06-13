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​АО «Транснефть – Сибирь» определило лучший расчет добровольной пожарной дружины

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился второй этап соревнования по пожарно-прикладному спорту

​АО «Транснефть – Сибирь» определило лучший расчет добровольной пожарной дружины
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился второй этап соревнования по пожарно-прикладному спорту на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины» (ДПД). Цель конкурса – совершенствование навыков членов ДПД при работе с пожарно-техническим оборудованием, поддержание слаженности и эффективности их действий.

Первый этап соревнования прошел в 10 филиалах компании, где приняли участие более двухсот человек. Затем в каждом филиале были созданы сборные команды ДПД из добровольцев, показавших лучшие результате в индивидуальном первенстве. Они представили свое подразделение во втором туре, который прошел в г. Тюмени. На протяжении двух дней 50 огнеборцев соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, челночном беге, боевом развертывании от пожарного автомобиля, а также демонстрировали знание теории.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, а также умение выдерживать значительные физические нагрузки. Результаты соревнований показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

По итогам соревнования в общекомандном зачете лучшим расчетом добровольной пожарной дружины АО «Транснефть – Сибирь» стала команда Тюменского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте - команда Ноябрьского УМН, на третьем – Уренгойское УМН.

По результатам индивидуальных зачетов будет сформирована сборная, которая представит АО «Транснефть – Сибирь» в третьем туре соревнований на уровне всех структурных подразделений ПАО «Транснефть», которое в этом году отмечает 30-летие с момента образования. Финал состоится в конце июля 2023 года в г. Санкт-Петербурге на базе АО «Транснефть – Балтика».

В общей сложности в составе добровольных пожарных дружин АО «Транснефть – Сибирь» - более тысячи человек. Расчеты формируются из числа сотрудников – слесари, механики, водители, линейные трубопроводчики, имеющих специальную подготовку. Они принимают участие в регулярных учебно-тренировочных занятиях, проходят соответствующее обучение и инструктажи.

«Навыки и знания, которые продемонстрировали спортсмены сегодня, пригодились им в реальной работе. Пожароопасный сезон в Тюменской области и в соседних регионах потребовал от всех оперативных служб, добровольцев и сотрудников нашего предприятия полной боевой готовности к реагированию на нештатную ситуацию. Наши ДПД первыми выезжали на тушение природных пожаров. Во многих случаях именно это стало решающим фактором быстрой ликвидации пожаров, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий от огненной стихии», - отметил главный судья соревнования, начальник отдела пожарной безопасности АО «Транснефть – Сибирь» С.В. Башаровский.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 147, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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