Ко Дню защиты детей сотрудники фонда подарили игрушки детям из семей, которые нуждаются в поддержке

Ко Дню защиты детей сотрудники Ханты-Мансийского НПФ подарили игрушки детям из семей, которые нуждаются в поддержке.

В таких акциях Ханты-Мансийский НПФ принимает участие традиционно и оказывает помощь через социальные службы. В этом году подарили 57 игрушек: наборы для песка, логические игры, раскраски, альбомы и карандаши.

«Мы рады поддержать любую возможность ещё раз выразить свою заботу к детям. Благодарим организаторов, за возможность принять участие в такой доброй акции. Пусть наши подарки будут для детей маленьким напоминанием о большой любви!» — поделилась начальник отдела продаж Ханты-Мансийского НПФ Юлия Собрина.

Вы также можете подарить детям праздник! Чтобы помочь, обратитесь в центры социальной помощи семье и детям в ваших городах. Там подскажут, в чем они сейчас нуждаются и, когда эти вещи можно принести.