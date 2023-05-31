В 2022 г. в Югре прошла самая крупная сделка в регионе по покупке драгметаллов

В 2022г. в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО – Югра) прошла самая крупная сделка в регионе по покупке драгоценных металлов на счет, открытый в Сбере. Житель города Нижневартовск приобрел на свой металлический счет 34 кг палладия. Лидерами по покупке остальных металлов стали клиенты из Москвы.

Всего за 2022 год клиенты Сбера купили 115 тонн драгоценных металлов на металлические счета.

Напомним, что металлические счета в Сбере можно открыть в четырёх драгоценных металлах: в золоте, серебре, платине и палладии. Купить можно сразу несколько металлов, но для каждого из них нужно открыть отдельный счёт. Клиенты могут в любой момент докупать или продавать металлы банку.