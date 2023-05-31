Первый этап проекта по разработке модели устойчивого развития ХМАО завершился в Сургуте

Первый этап проекта по разработке модели устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры завершился в Сургуте. На площадке «Школы 21» собрались эксперты социальной и экологической сферы, руководители крупных предприятий региона, представители Сбера и компании Strategy Partners для участия в стратегической сессии «Климатические проекты — инструмент декарбонизации экономики Югры».

Участники обсудили основные направления государственной политики в области климатических проектов, существующий опыт и перспективы декарбонизации экономики Югры. Также были озвучены итоги первых проведенных исследований в рамках разработки модели развития Ханты-Мансийского автономного округа. Югорчане высоко оценивают уровень развития инфраструктуры, защиты окружающей среды, управления водными ресурсами.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Модель устойчивого развития региона — большой проект, который состоит из нескольких этапов. После исследований и анализа на основе полученных данных будут определены стратегические цели и рекомендации по развитию модели устойчивого развития Югры. Проект призван увеличить инвестиционный потенциал ХМАО и повысить качество жизни югорчан».

Напомним, Сбер разрабатывает региональную модель устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. По условиям соглашения с правительством региона Strategy Partners, дочерняя компания Сбера, в 2023 году проведёт комплексную диагностику состояния региона по ключевым ESG-направлениям. Среди них — защита окружающей среды, обеспечение занятости и благополучия граждан, создание комфортной и современной городской инфраструктуры, социальная поддержка и защита населения и другие.