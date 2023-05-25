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​Зампред Сбера Станислав Кузнецов на Комиссии ООН рассказал о работе преступных кол-центров по франшизе

​Зампред Сбера выступил на 32-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

​Зампред Сбера Станислав Кузнецов на Комиссии ООН рассказал о работе преступных кол-центров по франшизе
Фото: unsplash.com

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на 32-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в ходе сессии России «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях: будущий ландшафт угроз».

В своём выступлении на тему «Противодействие телефонному мошенничеству. Опыт Сбербанка» Станислав Кузнецов подчеркнул, что рост телефонного мошенничества наблюдается во всём мире и впервые рассказал о результатах нового расследования специалистов Сбера про мошеннические кол-центры, работающие по принципу франшизы.

Обнаруженная Сбером база данных показала, что 212 кол-центров управляются тремя головными центрами по модели франшизы, а инфраструктура для их деятельности сосредоточена в Нидерландах и Германии. Преступники используют профессиональные CRM-системы для управления звонками и фиксируют в них суммы украденного. Средний кол-центр похищает 40 тыс. долларов в месяц, а совокупный ущерб от деятельности 212 кол-центров, работающих по франшизе, в этом году достиг 100 млн долларов. Типовой кол-центр совершает 70 тыс. звонков в день и насчитывает до 100 «операторов» в одну смену.

Противостоять столь хорошо организованным преступным организациям можно только с помощью самых совершенных технологий и высококвалифицированных кадров. В 2022 году Сбер сохранил 2 млрд долларов клиентских средств, которые они были готовы перевести мошенникам. С начала этого года спасено уже 625 млн долларов.

Путь к успеху, обратил внимание Станислав Кузнецов, лежит в дальнейшей координации усилий всех заинтересованных сторон как на национальном, так и на международном уровне. Уже несколько лет действует Специальный комитет для разработки под эгидой ООН универсальной международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Идею такой конвенции, которую предложила Российская Федерация, поддержали многие страны.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сейчас критически важно признать проблему телефонного мошенничества на международном уровне, ведь киберугрозы распространяются далеко за пределы киберпространства. Международное сообщество должно определиться с тем, как необходимо реагировать на подобные угрозы. Для этого нужно расширять межгосударственное сотрудничество и строить новые частно-государственные партнёрства. Вместе мы можем создать специализированную рабочую группу с участием правительственных и международных организаций, частного сектора, телекоммуникационных компаний, экспертов и специалистов правоохранительных органов. Сбер готов делиться знаниями и опытом в этой сфере, поскольку только скоординированные действия помогут построить безопасное будущее и защитить миллионы людей по всему миру».

Зампред Сбера также рассказал, что по данным операторов мобильной связи, россияне получают 5 млн мошеннических звонков каждый день. И большинство таких звонков поступает из Украины. Как показало собственное исследование Сбера, в этой стране действует более 1000 мошеннических кол-центров, в которых задействовано порядка 100 тыс. человек. Примерно 300 таких кол-центров сосредоточены в Днепре — «столице» телефонного мошенничества. 92% звонков преступников направлены на Россию, а оставшиеся 8% получают жители других стран, преимущественно Польши, Германии и Казахстана. Поскольку благодаря эффективным мерам противодействия объёмы украденных у российских граждан средств снижаются, мошенники постепенно переориентируются на жителей других государств, что делает эту угрозу глобальной.

Спикер добавил, что за прошлый год количество кибератак на планете выросло на 38%. Их жертвами становятся не только крупные корпорации, критическая инфраструктура и финансовые институты, но и обычные граждане — они часто становятся жертвами телефонного мошенничества, которое даже не требует применения специальных технических средств. В 2022 году ущерб от телефонного мошенничества в глобальном масштабе достиг 53 млрд долларов, а в 2027 году может превысить 70 млрд.

Россия не исключение: 83% граждан нашей страны хотя бы раз сталкивались с телефонными мошенниками. Чтобы защитить своих клиентов, Сбер создал Центр киберзащиты (SecurityOperationsCenter), который сегодня обрабатывает 400 млрд событий кибербезопасности в сутки. Ежедневно специалисты центра отражают более 100 атак на сервисы и инфраструктуру банка. В прошлом году банк отразил 490 мощных DDoS-атак — в 4 раза больше, чем в 2021-м.


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