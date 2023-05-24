В «Транснефть – Сибири» подведены итоги конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». В нем приняли участие 112 работников. Цель – стимулирование к самосовершенствованию и профессиональному росту, а также повышение престижа рабочих профессий. Соревнования проходили на производственных площадках в г. Тюмени.

В ходе соревнований знания и практические навыки демонстрировали представители основных профессий нефтетранспортной отрасли: трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования групп воздушной линии и электрохимзащиты, слесари (электромеханики) по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, охранники, водители грузового автомобиля, машинисты экскаватора.Все они – победители первого тура, который проходил ранее в 10 подразделениях предприятия с участием более 500 человек.

По результатам этапов жюри оценивало уровень знаний нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

Конкурс профессионального мастерства между организациями системы «Транснефть» проводится с 2001 года. В этом году мероприятие приурочено к 30-летию ПАО «Транснефть».

«Со ступени рабочего может начаться трудовой путь будущего инженерно-технического работника. Это наш потенциал, который мы должны накапливать и развивать», - считает генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов.

Победители и призеры второго этапа получили грамоты и кубки, а также премии и ежемесячную надбавку. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который пройдет на базе АО «Транснефть – Урал» в г. Уфе в августе этого года.