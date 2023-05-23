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​К юбилейному Зеленому Марафону Сбера присоединилось 1200 югорчан

Более 110 тыс. человек приняли участие в юбилейном Зелёном Марафоне Сбера, который прошёл уже в 10-й раз

​К юбилейному Зеленому Марафону Сбера присоединилось 1200 югорчан
Фото: Сбер

Более 110 тыс. человек приняли участие в юбилейном Зелёном Марафоне Сбера, который прошёл уже в 10-й раз. 20 мая на старт одного из крупнейших забегов в России вышли любители бега в 60 городах — от Южно-Сахалинска до Калининграда, — которые соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км.

В Сургуте Зелёный Марафон на Центральной городской площади по ул. Университетской посетили 3000 человек. Около 1200 стали участниками спортивной программы. Состоялся массовый забег на 4.2 км, 10 км, полумарафон 21,1 км, забеги для детей от 7 до 14 лет и масс-старт по скандинавской ходьбе. Результаты участников забега на дистанции 4,2 км, 10 км, 21,1 км можно посмотреть по ссылке.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«В этом году юбилейный Зеленый марафон в Сургуте ставил рекорды. На старт вышло более 1200 человек, из которых 217 детей. Мы благодарны властям региона, города за поддержку в организации Зеленого Марафона в Сургуте. Уверен, что для жителей и гостей города спортивно-семейный юбилейный благотворительный забег Зеленый Марафон получился достойным».

Для зрителей и болельщиков было предусмотрено множество активностей и бесплатных развлечений – разминки от партнера Hope Fitness, площадка ГТО, питьевая вода для участников забегов от благотворительного фонда «Траектория Надежды», конкурсы, угощения и аниматоры от Профсоюза Югорского Сбера, зоны релакса от интернет-провайдера «Теле 2», «YAMAGUCHI», зона активности для детей от ДСК-1, видео-селфи от компании «Северные строительные технологии». Сертификаты и подарки для призеров забегов предоставили служба доставки Донна Пицца, сеть ресторанов «Додо Пицца», развлекательный центр «HopeKids», АО ГСК "Югория", компания "Этажи", компания "Брусника", ООО «Сургутгазстрой», ТРЦ «Сургут Сити Молл», «Формула кофе», служба доставки «Любимые пироги», компания «Мясокомбинат Сургутский», центр виртуальной реальность WARPOINT, агентство недвижимости «Сова». В завершении мероприятия от группы компаний «ОМедиа!» для гостей праздника спела выпускница проекта «Фабрика звезд-3», экс-солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова. Фото Зеленого Марафона в Сургуте можно посмотреть по ссылке.

По традиции Зелёный Марафон - не просто спортивное, а ещё и благотворительное мероприятие. В день его проведения Сбер объявил о запуске большой благотворительной акции «Мир открытых возможностей» совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Благотворительная акция направлена на сбор средств для детей с особенностями развития и детей-сирот. Такие ребята нуждаются в особой поддержке, зачастую им требуется специальная программа, чтобы подготовиться к школе, научиться взаимодействовать с другими людьми.

Сбер уже внес благотворительный взнос в размере 10 млн рублей и предлагает всем присоединиться к сбору средств. Акция продлится до 1 сентября 2023 года. Внести пожертвование можно на платформе СберВместе.

Кроме того, на площадке была возможность поучаствовать в благотворительности от партнеров. Каждый мог сделать пожертвование в адрес благотворительного фонда общества «Траектория надежды», «Дай лапу!», поучаствовать в образовательном лектории от экопартнера «Раздельный сбор Сургут».


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