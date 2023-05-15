Энергетики обеспечили электричеством еще две стройплощадки в Казыме

«Россети Тюмень» присоединили к сетям две стройплощадки в сельском поселении Казым в ХМАО-Югре. Здесь по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019-2024 годах» возводятся многоквартирные дома.

В рамках мероприятий по техприсоединению энергетики смонтировали распределительные шкафы 0,4 кВ. Теперь строительные площадки будут получать электричество от питающего центра 110 кВ «Амня» через две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Чтобы следить за параметрами качества и объема передаваемой электроэнергии, специалисты установили интеллектуальные приборы учета. Когда стройка завершится, «Россети Тюмень» возьмут на себя обязательства по электроснабжению готовых многоквартирных домов.

«Россети Тюмень» многие годы обеспечивают электроэнергией поселок Казым, большую часть населения которого составляют представители коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, в рамках оказания нетарифных услуг компания обслуживает уличное освещение населенного пункта.