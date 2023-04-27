В мае в Сургуте пройдет четвертый Зеленый Марафон

20 мая в Сургуте пройдет четвертый Зеленый Марафон. Благотворительный забег, организатором которого выступает Сбербанк, при поддержке администрации муниципалитета состоится на Центральной городской площади по ул. Университетская. В 2021 году участниками легкоатлетического забега в Сургуте стали более 800 сургутян и гостей города. Горожане рассказали, почему приходят на спортивный фестиваль и участвуют в забегах.

Анастасия Никитина, участница Зеленого Марафона: «С Зеленым Марафоном я и моя семья познакомились в 2021 году. Сын Артем бежал дистанцию в 10 километров. Тогда меня очень впечатлило, как прошло мероприятие, и в этом году мы также решили принять участие в Зеленом марафоне. Я уже зарегистрировалась и побегу 4,2 километра, сын преодолеет 10, а дочь поучаствует в детском забеге. С нетерпением ждем старта 20 мая!»

Ольга Ленде, участник Зеленого Марафона: «Здорово, что Зеленый Марафон повышает популярность «Скандинавской ходьбы». В 2021 году впервые в Сургуте был организован забег по этому направлению. Как руководитель Центра физической подготовки «Надежда», где тренируются любители «Скандинавской ходьбы», я и мои воспитанники с удовольствием приняли приглашение и вышли на старт Зеленого Марафона. Эмоции остались только положительные, это вдохновило нас на дальнейшие свершения и участие в соревнованиях! В этом году обязательно идем на Зеленый марафон».

Зеленый Марафон – не просто спортивное событие, это городской фестиваль, который, в том числе призван привлечь внимание к экологическим проблемам. В рамках марафона традиционно проходят субботники, организована высадка деревьев и сбор вторсырья, инклюзивные забеги и многое другое.

В этом году сургутян и гостей города ждут дистанции в 4,2, 10 км, полумарафон 21,1 км, а также детский забег и «Скандинавская ходьба». Регистрация уже идет на официальном сайте «Зеленого марафона». На сайте также можно ознакомиться с маршрутами дистанций и расписанием на 20 мая.