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​Ханты-Мансийский НПФ поддержал конкурс «Спортивная элита» в Нефтеюганске

В Югре состоялась церемония награждения по итогам городского конкурса «Спортивная элита 2021-2022»

​Ханты-Мансийский НПФ поддержал конкурс «Спортивная элита» в Нефтеюганске
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

20 апреля в КЦ «Юность» состоялась церемония награждения по итогам городского конкурса «Спортивная элита 2021-2022».

Этот конкурс проходит в Нефтеюганске уже более 20 лет. Спортсмены, добившиеся выдающихся успехов, тренеры и легенды Нефтеюганского спорта получают заслуженные награды. Ханты-Мансийский НПФ выступил партнером мероприятия и предоставил подарки победителям в номинации «Золотой спортивный резерв города».

Вручая призы, директор Нефтеюганского филиала Светлана Трифонова поздравила спортсменов: «Спорт помогает воспитать волевые качества характера, такие как выдержка, выносливость и стойкость духа. Желаю всем удачи, здоровья и спортивных успехов!».


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