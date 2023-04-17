Сбер разработает региональную модель устойчивого развития ХМАО-Югры

Сбер разработает региональную модель устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По условиям соглашения с правительством региона Strategy Partners, дочерняя компания Сбера, в 2023 году проведёт комплексную диагностику состояния региона по ключевым ESG-направлениям. Среди них — защита окружающей среды, обеспечение занятости и благополучия граждан, создание комфортной и современной городской инфраструктуры, социальная поддержка и защита населения и другие.

По итогам оценки будут сформулированы стратегические цели и разработаны рекомендации по их реализации. Создание и использование модели устойчивого развития позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и улучшить качество жизни граждан.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Устойчивое развитие — это долгосрочный тренд, который определяет, каким будет будущее всей планеты на десятилетия вперёд. Выстраивание работы в русле устойчивого развитияприносит пользу регионам и становится приоритетом для руководителей наиболее передовых субъектов РФ, к которым, безусловно, относится и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. За 2022 год мы разработали собственный ESG-профиль каждого российского региона и готовы с любым из субъектов обсуждать точечные решения, способствующие его устойчивому развитию».

Роман Генкель, директор Департамента экономического развития — заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

«Современная повестка социально-экономического развития региона непрерывно связана с соблюдением приоритетов в сфере устойчивого развития. Важно, чтобы при соблюдении таких приоритетов оказываемое ими влияние на процесс экономических и социальных изменений обеспечивало согласованное между собой использование природных ресурсов, направление инвестиций, ориентацию на научно-техническое развитие и удовлетворение потребностей югорчан без ущерба для будущих поколений. Поэтому Правительством автономного округа принято решение о разработке региональной модели устойчивого развития автономного округа».