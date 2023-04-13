О развитии технологий и искусственном интеллекте высказался Председатель Правления Сбербанка

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Выступление состоялось в День космонавтики, и руководитель Сбера подчеркнул, что сейчас мир набирает космические обороты: скорость технологического прогресса продолжает расти. В своем докладе он представил основные технологии, которые определяют развитие человечества. Это искусственный интеллект, блокчейн, новый интернет (Web 3.0), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, квантовые технологии и робототехника.

Как отметил Герман Греф, главная из вышеперечисленных технологий — это искусственный интеллект, который сегодня доступен каждой компании и, более того, каждому человеку. Если ещё пару лет назад считалось, что ИИ заменит только рутинные, легко алгоритмизируемые профессии, то сейчас нейросети научились решать значительно более сложные задачи высококвалифицированных специалистов — в частности, они уже умеют писать код.

Без ИИ в наши дни невозможно заниматься наукой: например, искусственный интеллект уже расшифровал все белки в мире всего за год. Новая генеративная сеть ChatGPT 4 уже показывает зачатки сильного ИИ, и нейросети постепенно обзаводятся всеми формами восприятия, которые есть у людей (текст, код, изображение, звук и так далее).

Нейросети выходят на экспертный уровень знаний, и одним из лидеров в сфере генерации изображений стала нейросеть Сбера Kandinsky 2.1, которая набрала один миллион уникальных пользователей всего за четыре дня. Причём модель учится генерировать не только изображения, но и видео, что намного сложнее.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Уже сейчас мы видим большие возможности для применения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики России, в том числе в медицине, экологии, образовании. Наши проекты в этих сферах уже реализуются более чем в десяти регионах России. Мы видим, что использование искусственного интеллекта может принести 1−2 процентных пункта к экономическому росту в нашей стране».

В дискуссии вокруг общего искусственного интеллекта возникает два главных вопроса, рассказал Герман Греф. Первый: когда он появится? Если раньше техноскептики считали, что это произойдёт в конце XXI века, а технооптимисты — что в 40−50-е годы, то сейчас все понимают, что это случится значительно раньше. Второй вопрос: несёт ИИ благо или опасность? На этот счёт есть разные точки зрения, но разработка всё более мощных систем ИИ не прекращается ни на минуту.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня ИИ активно используют дети и подростки, в том числе для решения учебных задач. Нам нужно очень сильно вложиться в то, чтобы осознать, как нам жить с новым технологическим стеком. Нужно учить детей трём вещам. Первая: каждый ребёнок должен знать, как работает ИИ. Вторая: он должен понимать разницу между ИИ и человеком. И третья: он должен знать, как работать с ИИ, чтобы усиливать собственные возможности.

И наше будущее зависит от того, как мы ответим на следующие вопросы: на какое будущее мы надеемся? какую автоматизацию мы хотим иметь? какие новые профессии придут на смену старым? чему нужно учить наших детей, чтобы они были адаптированы к этому будущему? и что значит оставаться людьми в эпоху ИИ?»

После выступления Герман Греф ответил на вопросы сенаторов.

Напомним, что ранее в верхней палате парламента прошла выставка Сбера, посвященная последним технологическим разработкам компании. Гости выставки смогли познакомиться с передовыми разработками Сбера в сфере здравоохранения и узнать о продвинутых ИИ-решениях для медицины. Также у них была возможность протестировать умные устройства Сбера: колонки, портал, телевизор.