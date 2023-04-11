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В офисе Сбера в Сургуте теперь можно получить госуслуги

Югорчане могут получить госуслуги при обращении в Сбер

В офисе Сбера в Сургуте теперь можно получить госуслуги
Фото: Сбер

Заказать справку о размере пенсий или оформить единовременную выплату по рождению ребенка теперь можно в офисе Сбербанка. Совместно с правительством Югры Сбер запустил пилотный проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг в своих офисах с привлечением ресурсов МФЦ Югры.

Сейчас воспользоваться новым сервисом можно в отделении Сбера в Сургуте по улице Гагарина, 8. Посетители сдают все необходимые документы, а банк сам направляет их в нужный госорган для принятия решения. Получать госуслуги в Сбере можно независимо от места прописки и пребывания, аналогично тому, как это действует в МФЦ.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Банковские услуги тесно связаны с государственными сервисами. Например, сегодня, если клиенту необходимо открыть социальную карту для получения пенсии, он может обратиться в Сбер, получить карту и одновременно оформить услугу «Выплата страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению» без обращения в МФЦ. Это удобно и быстро. Поэтому мы хотим, чтобы у граждан было единое комплексное решение для любой жизненной ситуации, и стремимся стать драйвером цифровых преобразований в предоставлении государственных услуг. Сейчас в офисе Сбера в Сургуте можно получить 13 услуг, этот список будет расширяться».

Юрий Угорелов, директор много-функционального центра ХМАО-Югры:

«Удобство и комфорт заявителя являются важнейшими приоритетами в деятельности МФЦ Югры, а расширение перечня адресов, по которым жители Югры могут обратиться за получением услуг по принципу одного окна, напрямую влияет на повышение уровня доступности государственных услуг населению.. Мы планируем развиваться, организовывать предоставление значительного перечня услуг, привычных для посетителей МФЦ, с сохранением качества их предоставления и считаем, что совместная работа МФЦ Югры и Сбербанка будет благоприятно воспринята жителями Югры».

Записаться для получения госуслуги в офисе Сбербанка можно по телефону «Горячей линии» 8 (800) 101-00-01. После успешной апробации проекта планируется запустить его и в других офисах Сбербанка в Югре.


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